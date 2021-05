Com três desfalques, o técnico quer seus atletas “ligados” durante todo o jogo para evitar erros nas tomadas de decisões

publicado em 27/05/2021

Votuporanguense joga primeiro turno das quartas de final da Série A3 e enfrenta o MAC fora de casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA primeira etapa das quartas de final da Série A3 começa hoje para a equipe da Votuporanguense. Jogando fora de casa, a Alvinegra encara o elenco do Marília, às 20h, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão. Para o turno e returno da fase,o técnico Rogério Corrêa já disse que quer foco total da equipe em busca dos resultados positivos.Com a terceira melhor campanha da fase de grupos, o CAV tem a vantagem de decidir a partida em casa, na segunda-feira (31). Além disso, o time pode jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols, já o gol marcado fora de casa não será utilizado como critério de desempate, mas Corrêa diz que irá buscar a vitória.“Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, o Guilherme [técnico do Marília] é um grande treinador que vai buscar neutralizar os pontos fortes e a mesma coisa nós, buscar neutralizar os pontos fortes do adversário e fazer com que a gente ache o espaço que precisamos para poder buscar a vitória, no caso desse mata-mata”, completou.Para a partida de hoje, a comissão técnica não poderá contar com três jogadores, que estão passando por recuperação no departamento médico. Além do atacante Lorran e o lateral-esquerdo Félix Jorge (torção no tornozelo), que ainda não estão em condições de jogo, o lateral-direito Maicon está fora após lesão no último jogo, contra o Primavera.