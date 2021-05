Rogério Corrêa e a comissão técnica da Votuporanguense estudam adversários para conquistarem a classificação

publicado em 06/05/2021

Já se estendendo para a 8ª rodada da série A3, a sequência de jogos e os resultados são estudados entre os clubes (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO treinador Rogério Corrêa e toda a comissão técnica estão empenhados para a conquista da próxima meta: a classificação. Para isso estudar os adversários é fundamental. Na entrevista a rádio, o técnico destacou que a análise é voltada para as brechas das equipes rivais.Já se estendendo para a oitava rodada da série A3, a sequência de jogos e os resultados são estudados entre os clubes, na expectativa de conhecer o modo de jogo de seus adversários.“Você acaba sendo alvo das equipes, até pelo fato das vitórias, eles vão pesquisar e procurar o diferencial da sua equipe. Agora temos que programar outras estratégias para poder vencer e é isso que a gente vem trabalhando. Por isso que as trocas estão sendo importantes. Trabalhar situações diferentes que podem acontecer no jogo de sexta, diferente para poder surpreender o adversário”, relatou.A princípio, Rogério Corrêa diz que tem alertado sobre os erros da própria equipe e orientado os atletas sobre as lacunas do plantel adversário de hoje. “Todo time tem algum ponto fraco, todo time dá alguma brecha para você entrar. Nosso trabalho é achar os espaços onde podemos entrar na equipe do Noroeste, para poder passar nos nossos atletas”, completou.