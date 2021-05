A Votuporanguense desperdiçou muitas oportunidades, mas conseguiu bater o time adversário na Arena Plínio Marin

publicado em 15/05/2021

Franclin Duarte

Em uma partida marcada pela quantidade de chances perdidas, a Votuporanguense bateu o Penapolense por 3 a 1, na tarde deste sábado (15), na Arena Plínio Marin, e reassumiu a 2ª colocação da Série A3. Com o resultado a equipe chegou ao seu 10º jogo invicto no campeonato.

A partida começou com a Votuporanguense adiantando a marcação, mas a primeira chance do jogo foi do Penapolense. Após cobrança de escanteio, Allef subiu mais que todo mundo, mas cabeceou para fora.

Foi o CAV, porém, que abriu o placar. Aos 15 minutos, Vinicius Diniz cobrou falta com categoria na cabeça de Gabriel Barcos, que com consciência cabeceou tirando o goleiro e abriu o placar.

A resposta do time visitante veio aos 20 minutos. Léo Carvalho cobrou falta de muito longe, porém com categoria, e obrigou o goleiro Talles a espalmar a bola para afastar o perigo.

A Votuporanguense seguiu à frente, mas encontrava dificuldades no último passe. Aos 35 minutos, no entanto, João Marcos deixou Murilo cara a cara com o goleiro, mas o atacante desperdiçou a oportunidade ao bater mal e a bola foi por cima do gol.

Um minuto depois, porém, Murilo se redimiu. De fora da área ele fez boa jogada, tirou a marcação e bateu firme para ampliar o placar.

A melhor chance da Penapolense veio aos 43 minutos. Du Gaia fez boa jogada e bateu firme, mas Talles fez uma importante defesa.

Segundo tempo

No segundo tempo a Votuporanguense seguiu com a marcação alta e buscando o gol. Aos 8 minutos do segundo tempo o goleiro Talles fez uma ligação direta com o atacante Gabriel Barcos que tirou o goleiro, mas a bola passou perto e não entrou.

Um minuto depois João Marcos roubou a bola no campo de defesa e puxou contra-ataque rápido. Ele tocou para Gabriel Barcos que bateu bem, mas a bola explodiu na trave. Na volta João Marcos chegou prensado com o zagueiro e a bola foi para fora.

Mantendo a postura ofensiva a Alvinegra voltou a levar perigo aos 11 minutos. João Marcos bateu falta com categoria de fora da área e levou perigo para o gol da Penapolense, mas o Goleiro Bruno se esticou todo e conseguiu colocar a bola para fora.

Aos 15 minutos a Votuporanguense fez boa jogada e a bola sobrou livre para Murilo, que tirou o zagueiro, mas bateu na trave.

A única oportunidade da Penapolense foi aos 18 minutos. Bola cruzada na área e Romão cabeceou na trave do gol votuporanguense.

Aos 20 minutos Jair fez boa jogada e tocou para Murilo que bateu, mas Bruno defendeu, no rebote a bola sobrou para Jair que finalizou, mas bruno fez um milagre e tirou a bola em cima da linha.

Léo Santos fez boa jogada, aos 31 minutos, pelo lado esquerdo e encontrou Marquinhos dentro da área que chegou batendo, mas a bola bateu no zagueiro e foi para fora.

Aos 34 minutos o Penapolense descontou. Após jogada de Romão, a bola sobrou livre para Wendell que bateu forte para o fundo do gol.

O fantasma do empate nos últimos minutos voltou a assombrar a Votuporanguense. Aos 40 minutos Romão sobrou livre dentro da área e bateu firme, mas bola subiu demais.

Aos 45 do segundo tempo Marquinhos ficou cara a cara a cara com o goleiro Bruno, mas desperdiçou.

Lucas Mineiro fez grande jogada aos 48 minutos, deu o drible da vaca e invadiu a área para marcar o gol da vitória.

Aos 49 minutos o CAV ainda desperdiçou mais uma. Lucas Mineiro voltou a fazer grande jogada e deixou Félix Jorge livre dentro da área, mas ele bateu pra fora.