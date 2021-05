Marília e Votuporanguense se encaram nesta sexta-feira (27) pela quarta vez no futebol profissional e ambas as equipes buscam acabar com a neutralidade

publicado em 27/05/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Marília e Votuporanguense se encaram hoje pela quarta vez no futebol profissional e ambas as equipes buscam acabar com a neutralidade que cerca a história desse duelo. Foram três empates em três jogos.Neste ano, na A3, as equipes já se enfrentaram. O primeiro jogo foi pela rodada 2, no dia 10 de março e terminou em um empate de 0 a 0 entre as equipes.O CAV vinha de uma derrota no clássico contra o Rio Preto e o Marília de uma vitória diante do Capivariano.A equidade entre as equipes, no entanto, é muito anterior a este campeonato. Nas duas outras vezes em que os times se enfrentaram, as partidas terminaram em empate. A primeira foi em 2013, na estreia da série A3. Na época a Alvinegra era caçula na divisão e o Marília estava sob o comando de Guilherme Alves, que hoje está novamente à frente da equipe. Em partida no antigo estádio Plínio Marin, o jogo terminou em 1 a 1, com gols de Edson Luiz para o Marília e Leandro Alves para a Votuporanguense.Depois, as equipes se enfrentaram na série A2, em 2016, também pela primeira rodada do torneio. A partida, que também ocorreu em Votuporanga, foi realizada na Arena Plínio Marin terminou em 0 a 0.Pela Copa Paulista as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, no torneio de 2016. O saldo desta vez é superior para a Alvinegra, que venceu os dois jogos contra a equipe de Marília. Durante o primeiro turno a Votuporanguense jogou fora de casa e conquistou a vitória por 2 a 0, com gols de Elvisinho e Geilson.No returno a Votuporanguense emplacou uma vitória por 2 a 1, jogando em casa. A rede balançou, mais uma vez, com Elvisinho e com Kennedy. Na equipe do Marília, Filipe tentou diminuir o placar no segundo tempo, mas não conseguiu emplacar mais jogadas para o empate.