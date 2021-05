Fahel Júnior assume o lugar de Sérgio Soares, demitido após duas derrotas seguidas no campeonato

publicado em 05/05/2021

Fahel Júnior, ex-técnico do Comercial da série A3, assume o comando do Juventus pelo Campeonato Paulista da série A2 (Foto: Divulgação/Juventus)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA diretoria do Juventus, time que joga a série A2 do Paulista, anunciou na terça-feira (4) a chegada do ex-técnico do Comercial, da série A3, Fahel Júnior para assumir o lugar de Sérgio Soares, demitido após duas derrotas seguidas no campeonato.Toda a comissão foi trocada e deixam o Juventus na nona colocação da série A2, com 13 pontos conquistados em 11 jogos. A equipe comandada por Sérgio, que é ex-treinador de Ponte Preta, Santo André e Ceará, conquistou três vitórias, quatro empates e quatro derrotas."A diretoria do Clube agradece ao treinador Sérgio Soares pelos serviços prestados, o qual desempenhou sua função com profissionalismo e seriedade, desejando-lhe sucesso e sorte na caminhada do futebol", disse o clube em nota oficial.O novo técnico do Juventus foi o primeiro a cair na série A3. O experiente Fahel Júnior tem 57 anos e já passou por clubes como o Noroeste, Rio Claro, Ituano, Rio Branco, até mesmo pela Votuporanguense, além do Água Santa, XV de Piracicaba e o Comercial. Fahel já estreia hoje, no clássico contra a Portuguesa, na arena Barueri.