Rogério Corrêa apostou mais uma vez no rodizio de jogadores e conseguiu empatar com o Desportivo Brasil fora de casa

publicado em 17/05/2021

Foto: Reprodução Paulistão

Franclin Duarte

A Votuporanguense conseguiu manter nesta segunda-feira (17) a maior sequência de invencibilidade dos últimos anos. Jogando fora de casa, no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, o time conseguiu arrancar um empate nos últimos minutos do Desportivo Brasil, e chegou ao 11º jogo sem perder.

Em um primeiro tempo fraco taticamente para a Votuporanguense, logo no primeiro lance da partida, aos 24 segundos, o Desportivo Brasil abriu o placar com Tito, numa bobeada da zaga. Após cruzamento na área o atacante subiu livre e cabeceou a queima roupa, sem chances para o goleiro Talles.

O CAV só conseguiu responder com efetividade aos 13, minutos, com Israel. Ele brigou na cabeça da área e conseguiu a posse da bola. A batida, porém, não saiu com tanta força e o goleiro Levy fez a defesa.

O jogo seguiu truncado, com muitos chutões de ambos os lados e aos 23 minutos o Desportivo fez boa jogada pelo lado esquerdo e Bruno sobrou livre na área. Ele bateu fraco e Talles conseguiu fazer a defesa.

Aos 39 minutos, em bola lançada pelo goleiro Levy, houve um desvio no meio do campo e Madalena ficou livre, cara a cara com Talles. O atacante tentou escolher o canto, mas errou o alvo.

Em sua melhor chance no jogo, até então, Ricardinho bateu falta na cabeça de Paulo Henrique que testou consciente, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

Segundo tempo

O CAV voltou melhor para o segundo tempo e com a entrada de Lorran o time se mostrou mais ofensivo. Aos 2 minutos Léo Santos fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou, mas a defesa conseguiu cortar.

Um minuto depois, a Votuporanguense chegou bem com Lorran que driblou três adversários e tocou para Israel que encheu o pé, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nessa jogada Lorran sofreu uma lesão e teve que ser substituído quatro minutos depois de entrar.

Contra-ataque rápido da Votuporanguense puxado pelo Maicon, que tirou e deixou o marcador no chão, antes de tocar para Israel que não perdoou e empatou o jogo.

Aos 18 minutos do segundo tempo o Desportivo chegou tocando e a bola sobrou para Bruno que, na confusão, tocou para as redes tirando o goleiro Talles.

Aos 34 minutos o Desportivo Brasil puxou um contra-ataque rápido e Kaynan experimentou de fora da área, mas Talles fez uma bela defesa.