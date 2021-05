Votuporanguense descartou a possibilidade de realizar trocas no elenco; informação foi confirmada pela diretoria da Alvinegra

publicado em 21/05/2021

Diego Cope, diretor de futebol da Votuporanguense, confirmou que o time descartou a contração de reforços (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJá pensando na segunda etapa do Paulista da série A3, a Votuporanguense descartou a possibilidade de realizar trocas no elenco. A informação foi confirmada pela diretoria da Alvinegra, na quinta-feira (20), após a partida contra o Olímpia. De acordo com o regulamento do campeonato, o clube é autorizado realizar quatro trocas de atletas que já estejam inscritos na lista A do elenco.Segundo o diretor de futebol do CAV, Diego Cope, o time atualmente tem três trocas disponíveis de atletas que não estão fazendo parte do elenco. O centroavante Dentinho, que machucou e realizou a operação da hérnia, é um possível atleta que o clube possa realizar a troca, o goleiro João Vitor que estava inscrito e deixou o elenco durante o campeonato e o arqueiro Charles, também inscrito, que pediu rescisão por motivos pessoais.“Temos a [possibilidade da] troca de atletas que não estão mais no elenco. Mas de qualquer maneira, a gente optou em não fazer contratação nenhuma. A não ser que haja contusão mais séria, que impossibilite algum jogador. Tivemos a decisão em conjunto, porque estamos bem satisfeitos”, disse Diego.Além de parabenizar todos os funcionários e atletas envolvidos na campanha da Votuporanguense, Cope relata que a conquista passou por momentos de desconfiança e que agora o time unido merece continuar unido. “Conquistamos isso embaixo de muita desconfiança e não vemos essa necessidade tão grande de se reforçar o elenco para uma fase final. Então conquistamos isso juntos e vamos conquistar o restante do acesso juntos também”, finalizou.