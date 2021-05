Atacante Felipinho disse que vai pagar a promessa feita ao goleiro Max, valendo milk shake; aposta foi feita em live dias antes do jogo contra o CAV

publicado em 18/05/2021

Atacante Felipinho do Comercial terá que pagar promessa feita, antes da partida contra a Votuporanguense, ao goleiro Max (Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante Felipinho, autor de dois gols na goleada do Comercial por 5 a 0 sobre o Rio Preto, na segunda-feira (17), disse que vai pagar a promessa feita ao goleiro Max, valendo milk shake. A aposta foi feita em uma live dias antes do jogo contra o CAV, no retorno após a paralisação do campeonato.Ele estava sem marcar desde a partida contra a Votuporanguense. O atleta disse que os gols e a vitória tiraram a carga pesada que pairava sobre o time e que sabia que no momento certo iria marcar.“Feliz por ter feito dois gols, vinha tentando muito nas outras partidas, mas a bola não entrou. Hoje dois gols, vitória importante dentro de casa, no momento certo, precisava muito desta vitória, para tirar definitivamente a zika e afastar a má fase que todo mundo falava”, disse o jogador.Logo após a partida, Felipinho declarou que vai pagar o mil shake pelo gol marcado com assistência de bola longa do goleiro Max.“A primeira coisa que ele falou quando acabou o jogo foi desse milk shake (risos). Vou ter de pagar, hoje ele acertou uns dois passes pra mim, saiu o gol no segundo. Vou ter de pagar para este ‘filho da mãe’”, brincou o atacante.