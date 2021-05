Faltando quatro rodadas para fase de classificação, técnico analisa gols e falhas das últimas partidas para acertar o time

publicado em 13/05/2021

Treinador da Votuporanguense cobra atenção nos 90 minutos de jogo e fala sobre os ‘detalhes do futebol’ (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDuas vitórias são o que falta para o Clube Atlético Votuporanguense atingir os 22 pontos, teoricamente necessários,e se classificar para a segunda fase da série A3. Para isso o técnico Rogério Corrêa já revelou a postura que exige de seu elenco nas próximas quatro rodadas: ‘ligado’ nos 90 minutos de jogo, para chegar ao objetivo.Já pensando na próxima partida, Corrêa diz que o diálogo pós-jogo é de ponderar sobre as posições dos atletas e procurar soluções para os erros, considerados detalhes do futebol.“Sempre teve esse diálogo. Eles podem trazer as informações de como está dentro do jogo. Isso é dia a dia, construção do trabalho, a gente espera que continuem assim, com a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. Agora a gente sabe que estamos chegando na reta final e temos que estar mais ligados nos 90 minutos”, completou.Mesmo invicto a nove rodadas, a Alvinegra cedeu três empates nas últimas três partidas e perdeu chances de assumir a primeira colocação da tabela. Com o jogo de anteontem, o time passou a ocupar a quarta posição e precisa, teoricamente, de apenas duas vitórias para assegurar classificação.O técnico relatou que aconversa sobre os equívocos são analisados por toda a comissão em conjunto com os próprios atletas. São avaliadas as tomadas de decisões e abordagens dos jogadores.“São detalhes do futebol, acontece muita coisa dentro de campo que às vezes foge dos olhos do torcedor, de todos. Isso é trabalho, estamos fazendo análises do jogo passando para eles para poder acertar e não acontecer mais esse tipo de erro”, disse Corrêa.Rogério ainda reforça a ideia de análise ‘jogo a jogo’. Para o próximo adversário, o Penapolense, ele afirma que a comissão já tem iniciado o trabalho de recuperação dos atletas.“Vamos analisar nosso adversário de agora, ao qual está brigando diretamente pelo rebaixamento e sabemos que vai ser um jogo difícil. Estamos fazendo um trabalho de recuperação e alimentação dos atletas bem forte para poder recuperá-los. Aqueles que estiverem 100% vão estar dentro de campo, buscando a melhor equipe para buscar sempre a vitória”, finalizou.A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde de ontem as datas das últimas partidas da primeira fase da Série A3, que está prevista para terminar no dia 12 de junho.Na rodada 12, a Votuporanguense joga na próxima segunda-feira (17), às 15h, em Porto Feliz, contra a equipe do Desportivo Brasil. Já na rodada 13, enfrenta, no Plínio Marin, o Olímpia, às 15h. Pela rodada 14 o Votuporanguense joga contra o Barretos, às 17h, fora de casa, e na última rodada da fase de grupos, o time enfrenta a equipe do Primavera, na Arena Plínio Marin.Confira os próximos jogos na fase de classificaçãoRodada 12Desportivo Brasil x VotuporanguenseEstádio Municipal Ernesto Rocco - Porto Feliz, 17/5, às 15hRodada 13Votuporanguense x OlímpiaArena Plínio Marin - Votuporanga, 20/5, às 15hRodada 14Barretos x VotuporanguenseEstádio Municipal Antonio Gomes Martins - Barretos, 22/5, às 17hRodada 15Votuporanguense x PrimaveraArena Plínio Marin - Votuporanga, 25/5, às 15hFase quartas de finalRodada 16 - 28/5Grupo 21ºcolocado (da primeira fase)X 8ºcolocadoGrupo 43º colocado X 6º colocadoRodada 17- 31/5Grupo 32º colocado X 7º colocadoGrupo 54º colocado X 5º colocadoFase SemifinalRodada 18 - 03/6Grupo 61ª melhor campanha X 4ª melhor campanhaGrupo 72ª melhor campanha X 3ª melhor campanhaFase finalRodada 20 - 9/6Grupo 81ª colocada grupo 6 X 1ª colocada grupo 7Rodada 21 - 12/61ª colocada grupo 6 X 1ª colocada grupo 7