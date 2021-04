Corrêa falou sobre o saldo do jogo e destacou a coragem que os atletas tiveram para jogar

publicado em 28/04/2021

Rogério Corrêa avalia positivamente atuação do elenco e destaca coragem que os atletas tiveram para conseguir empatar o jogo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após a partida de ontem, o técnico Rogério Corrêa analisou a atuação do plantel da Votuporanguense diante do Comercial RP. Ele falou sobre o saldo do jogo e destacou a coragem que os atletas tiveram para jogar, procurar os espaços e buscar o empate, após os dois gols tomados logo no primeiro tempo.

Segundo Corrêa, os gols aconteceram, justamente, por situações que foram analisadas e trabalhadas em treino. “A gente já sabia que ia ser um jogo difícil e complicado. Uma equipe que, há anos, vem nessa divisão e é uma equipe grande, como o CAV. A gente teve a infelicidade de sair perdendo por 2 a 0. Os gols que nós tomamos foram coisas que nós alertamos”, disse.

Em meio ao percalço, a Votuporanguense buscou taticamente se organizar e foi em busca de diminuir o placar, o que também aconteceu antes do fim do primeiro tempo. “Conseguimos um gol no primeiro tempo, que animou o time. Logo depois, empatamos, no início do segundo tempo. Teve a bola do jogo do Jean, que bateu nas duas traves e não entrou. Mas a gente sabe de tudo que aconteceu”, completou o técnico.