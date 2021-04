O CAV encara nesta terça-feira (27) o Comercial RP; elenco teve mais de um mês de trabalho e conseguiu recuperar atletas que estavam com Covid

publicado em 26/04/2021

CAV reestreia nesta terça-feira (26) com novidades e técnico Rogério Corrêa tem todo o elenco disponível para entrar em campo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma série de desfalques nos três primeiros jogos da série A3 por causa da Covid-19, o técnico Rogério Corrêa terá pela primeira vez o elenco completo para montar sua escalação. Ontem a Votuporanguense divulgou os resultados dos exames de Covid-19 e todo o elenco testou negativo e, com isso, o treinador poderá escolher o que há de melhor em seu plantel para enfrentar o Comercial hoje, às 20h, em Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia.Com todo o plantel disponível, Corrêa relatou que para o jogo ele buscou trabalhar com tarefas individuais para o crescimento da equipe. “Isso foi um ponto positivo, porque a equipe cresceu bastante, tivemos muito trabalho e agora é esperar para que possa render no jogo”, completou o técnicoO clube tem para hoje 31 atletas que participaram dos treinos, estão entrosados e ainda jogadores que poderão fazer sua estreia com a camisa da Alvinegra, como uma das principaisapostas da diretoria, o atacante Murilo Oliveira.Rogério Corrêa relatou ao A Cidade, que tem planejado um rodízio maior entre os atletas e até mesmo a possibilidade de atuação de dois elencos diferentes, tudo isso devido ao calendário apertado que o clube enfrentará nas próximas semanas.“Vai ser complicado, jogos de dois em dois dias, menos de 48h de descanso e temos que ter atenção o bastante da comissão técnica e diretoria, no descanso e alimentação dos atletas. Temos que pensar em descansar bastante e passar as informações dos adversários para que eles possam entrar em campo e buscar o resultado positivo”, disse ainda Corrêa.Na segunda-feira (26), a reapresentação ao CT do CAV ocorreu à tarde e logo em seguida a concentração para o jogo. Com tudo preparado, o elenco viaja hoje e entra em campo às 20h, em Mirassol, cumprindo todos os exigidos pelo Ministério Público.A Cidade FM, rádio oficial do torcedor Alvinegro, transmite hoje a partir das 19h a jornada esportiva, o pré-jogo com todas as informações sobre a série A3 e entrevistas exclusivas antes e após a partida.