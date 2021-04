Retomada seguiu os mesmos protocolos da segunda etapa da Fase de Transição do Plano SP

publicado em 28/04/2021

Complexos esportivos de Votuporanga retomaram as atividades presenciais nesta semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs complexos esportivos e todas as atividades presenciais da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga retornaram nesta semana, seguindo os mesmos protocolos da segunda etapa da Fase de Transição do Plano SP, com apenas 25% da capacidade e medidas sanitárias mais restritivas.No ginásio de esportes "Jane Maria de Lacerda Soares", localizado no CSU (Centro Social Urbano), as turmas de ballet, capoeira, futebol feminino e judô, voltaram nesta semana. Já as aulas de futsal masculino realizadas no ginásio poliesportivo "Jurandir José Lopes", o antigo Nabuco, também estão retornando, mas de modo gradativo as categorisa sub-15 acima, estão apenas em treinos específicos de fundamento, sem treinos coletivos.Os parques aquáticos da cidade com suas aulas de natação também retomam, mas com horários diferentes. O "Saverio Maranho" funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 15h30 às 18h30. Já as aulas do "Luiz Toloni" serão realizadas no Ginásio "Mário Covas", de terça a sexta-feira, das 14h às 15h30, com a utilização de duas piscinas, limitada para seis alunos em cada uma.As aulas de hidroginástica ocorrem tanto no ginásio "Mário Covas" quanto no complexo esportivo "Victor Hugo Garcia Jorge".No "Mário Covas", são realizadas em três períodos distintos, com o uso de duas piscinas, com seis alunos cada. De segunda a sexta-feira, as aulas estão distribuídas em diversas turmas e períodos. As aulas de terça a sexta-feira são na parte da manhã, das 8h às 9h30, e à tarde, das 16h às 16h45; às segundas e quartas, no período noturno, das 17h30 às 21h.As aulas do Complexo "Victor Hugo" também ocorrem em duas piscinas, com quatro alunos cada, de terça a sexta-feira. O primeiro horário é o das 8h às 11h; à tarde das 14h às 16h45 e a última turma tem início às 17h30 e segue até às 20h30, porém a retomada será na próxima semana, dia 4 de maio.A Prefeitura disponibilizou o número da Secretaria de Esportes e Lazer: (17) 3426-1200 e 3422-4437, para mais informações e quem preferir pessoalmente, o endereço: rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3556, bairro São João.