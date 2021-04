Com o retorno oficializado, a Votuporanguense joga no dia 27 de abril (terça-feira), às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, contra o Comercial RP

publicado em 23/04/2021

Com maratona de jogos e calendário apertado, presidente Edilberto Fiorentino diz que treinos valorizaram ritmo de jogo para os atletas (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom o retorno oficializado, a Votuporanguense joga no dia 27 de abril (terça-feira), às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, contra o Comercial RP. Isso tudo seguindo o mesmo protocolo estabelecido pela série A1, o segundo jogo já está pré-definido para dois dias depois, em Osasco, contra o Nacional.A maratona de jogos para cumprir o calendário e a data final prevista no início do campeonato faz com que jogadores e comissão se dediquem exclusivamente ao torneio. Também em entrevista à Cidade FM, o presidente Edilberto Fiorentino relatou sobre o momento: “Agora não tem mais treino, o gramado é preservado para jogo”.Apesar de avaliar que antes da paralisação o plantel estava começando a entrosar na A3, Caskinha considera que os trabalhos técnicos feitos nos treinos durante a paralisação valorizaram o ritmo de jogo, necessário aos jogadores."O prejudicial dessa parada é que estava em um momento em que o elenco ia engrenar e agora é o trabalho do Rogério que estava sendo feito: que é o dar ritmo de competição para esses atletas, para entenderem que a partir do momento que apitou, não dorme não que os caras atropelam a gente", completou.Confira a tabela de jogos da retomada do Paulistão A3:4ª rodadaTerça-feira, 27 de abril - 20hCapivariano x Barretos – PiracicabaDesportivo Brasil x Marília – OsascoPrimavera x Linense – Santa Bárbara D’OesteVotuporanguense x Comercial – Mirassol22hBatatais x Nacional – BatataisRio Preto x Bandeirante – São José do Rio PretoPenapolense x Olímpia – PenápolisNoroeste x São José – Bauru5ª rodadaQuinta-feira, 29 de abril - 20hNacional x Votuporanguense – OsascoBandeirante x Desportivo Brasil – MaríliaBarretos x Rio Preto – BarretosLinense x Capivariano – Lins22hOlímpia x Marília – OlímpiaComercial x Penapolense – Ribeirão PretoNoroeste x Primavera – BauruSão José x Batatais – São José dos Campos6ª rodadaSábado, 1ª de maio - 20hCapivariano x Noroeste – PiracicabaDesportivo Brasil x São José – OsascoPrimavera x Olímpia – Campinas (Moisés Lucarelli)Votuporanguense x Bandeirante – Mirassol22hRio Preto x Linense – São José do Rio PretoBatatais x Comercial – BatataisPenapolense x Nacional – PenápolisMarília x Barretos – Marília