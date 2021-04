Centroavante marca duas vezes e garante empate ao CAV após o time sair perdendo por 2 a 0 na retomada da série A3

publicado em 27/04/2021

Centroavante marcou duas vezes pela Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A estrela do centroavante da Votuporanguense, Gabriel Barcos, voltou a brilhar no jogo desta terça-feira (27) contra o Comercial, em Mirassol. O artilheiro marcou dois gols e evitou a derrota da Alvinegra, que saiu perdendo por 2 a 0.

O primeiro tempo foi movimentado, com os dois times avançando a marcação. Aos cinco minutos, após bate e rebate na área do Comercial, a bola sobrou para Gabriel Barcos, que bateu prensado, mas levou perigo para o gol do Max Muralha.

A resposta veio aos 13 minutos, quando Guilherme Pitibul bateu forte de fora da área e Talles rebateu. Na sobra, Felipinho não perdoou e abriu o placar para o Comercial.

A partida continuou bem jogada, com a Votuporanguense indo à frente, porém se perigo contundente. Aos 25 minutos, no entanto, a bola sobrou para Felipinho dentro da área da Alvinegra, ele penteou e a defesa não conseguiu tirar a bola, que sobrou para Rafael Tanque bater firme, a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O CAV seguiu buscando o gol a todo momento e aos 35 do primeiro tempo, a equipe trabalhou bem a bola pelo lado direito e, após cruzamento de Israel, Gabriel Barcos aproveitou a bobeira da defesa do Comercial e cabeceou sozinho para o fundo do gol.

Na virada de tempo a Votuporanguense voltou focada em buscar o empate e ele não demorou para sair. Aos seis minutos, João Marcos fez boa jogada e foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti Gabriel Barcos não desperdiçou e empatou o jogo.

A Alvinegra seguiu na frente e voltou a fazer boas jogada aos 15 minutos. Murilo bateu bem tirando o goleiro, mas a bola explodiu na trave. Dez minutos depois bate e rebate na entrada da área e João Marcos experimentou, mas a bola foi nas mãos de Max Muralha.

Aos 40 do segundo tempo Talles operou um milagre. Após escanteio a bola sobrou para Caio Talarico, que bateu firme, mas o arqueiro da Alvinegra salvou em cima da linha.