CAV reestreia contra o Comercial, e como terá que seguir os protocolos da série A1, os jogos serão à noite, portanto, fora da Arena

publicado em 22/04/2021

Com o retorno confirmado para dia 27 o CAV terá que jogar fora de casa e o estádio do Mirassol foi o escolhido para as partidas (Foto: Divulgação Mirassol)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA FPF (Federação Paulista de Futebol) oficializou ontem a retomada da série A3do Paulistão para o próximo dia 27,porém, com os protocolos da série A1, o que significa que as partidas só poderão ocorrer depois das 20h. Sendo assim, a Votuporanguense terá que mandar seus jogos fora de casa, já que a Arena Plínio Marin ainda não tem iluminação.Por conta disso, a própria Federação solicitou da Prefeitura de Mirassol a cessão do Estádio José Maria de Campos Maia, da cidade de Mirassol, para os dias27 de abril e 01 de maio, para a realização, respectivamente das partidas Votuporanguense X Comercial FC, e Votuporanguense X Bandeirante EC, ambos às 20h.A competição deverá ter jogos a cada dois dias para tentar cumprir o cronograma, com o encerramento do campeonato no dia 6 de junho.Antes da paralisação a Votuporanguense disputou três jogos, conquistando quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.