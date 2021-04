Meninos da Arena aprontam fora de casa e CAV bate o adversário com facilidade por 2 a 1

publicado em 29/04/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Os meninos da Arena, como ficaram conhecidos os garotos da base da Votuporanguense, aprontaram na casa do Nacional, em Osasco, e trouxeram três pontos na bagagem. Com gols de Paulo Henrique e Israel a Alvinegra venceu por 2 a 1, garantindo uma vaga no G5.

Apesar de entrar com o time “reserva”, o CAV se apresentou melhor no primeiro tempo. A primeira chance saiu logo aos 7 minutos. João Marcos limpou toda a zaga e bateu firme de perna esquerda, mas o goleiro Rafael Ribas conseguiu fazer uma bela defesa.

Se mantendo à frente, aos 16 minutos Maicon fez boa jogada pelo lado direito, passou por dois marcadores e bateu forte, mas a bola foi para fora. Quatro minutos depois a Alvinegra chegou novamente, dessa vez com o lateral Maicon, que cruzou com perigo, mas a zaga conseguiu cortar antes da chegada de João Marcos.

Aos 32 minutos boa jogada novamente pelo lado direito e Maicon cruzou na cabeça de Léo Santos, mas o goleiro se esticou todo e conseguiu tirar.

Segundo tempo

No segundo tempo o CAV se manteve à frente e aos 7 minutos Marquinhos bateu falta pelo lado direito e o zagueiro Paulo Henrique desviou dentro da pequena área para o fundo do gol.

Aos 24 minutos Vinicius Diniz bateu escanteio com categoria e a bola sobrou limpa para Lorran, mas ele desperdiçou na cara do gol.



Mantendo a postura ofensiva todo o tempo, o CAV desceu novamente com perigo 42 minutos do segundo tempo e Israel bateu forte e com categoria de fora da área para ampliar o placar. Nacional 0, CAV 2.