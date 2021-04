O atleta foi poupado pela comissão técnica para a partida de hoje e volta a campo no sábado (1)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO duelo entre os artilheiros já não será mais possível. A diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) confirmou na manhã desta quinta-feira(29) que o centroavante Gabriel Barcos está fora do jogo contra o Nacional-SP, às 20h, em Osasco.De acordo com as informações, o artilheiro sentiu dores no tornozelo após uma pancada na região e nem viajou com a delegação para o local do jogo. A comissão optou por poupar Gabriel Barcos, devido à sequencia de jogos, mas garantiu que o atleta entra em campo no próximo sábado (01), contra o Bandeirante.Sem o centroavante, a partida pode abrir espaço no elenco para a atuação de Murilo Oliveira e também do atacante Lorran. O CAV entra em campo a partir das 20h, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco contra o Nacional. A transmissão é exclusiva da Cidade FM, que inicia com o pré-jogo, às 19h.