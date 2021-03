Desde seu primeiro jogo no profissional, CAV tem cinco vitorias, três derrotas e três empates em estreias na segundona, A3 e A2

publicado em 04/03/2021

CAV tenta manter o retrospecto positivo em estreia de competições do Campeonato Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMesmo com a fase vermelha decretada em todo o Estado, a Federação Paulista de Futebol manteve os campeonatos e no fim de semana o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) entra em campo pela rodada um da A3. Os jogadores entram em campo já com a missão de manter o retrospecto positivo do clube em estreias no Campeonato Paulista.De acordo com um levantamento feito pelo A Cidade, desde a primeira partida no profissional do estadual, o clube vem de cinco vitorias, três derrotas e três empates, somadas pelas participações na Segunda Divisão, Séries A3 e A2.Fundado em 2009, a Votuporanguense fez sua primeira estreia na Segundona em 2010, com uma goleada de 4 a 1 em cima do Ilha Solteira, em partida que ocorreu no estádio municipal ‘Claudio Rodante’, em Fernandópolis. A Alvinegra abriu o placar aos 35 minutos com gol do camisa 6 da época, Wagner da Silva, que inclusive fez seu segundo gol na partida aos 14 minutos do segundo tempo.O gol do Ilha Solteira saiu no segundo tempo, pelo camisa 10 adversário, Thiago Quevedo, de pênalti. Para o CAV, ainda balançaram a rede: Douglas Cataneo e Vinicius Barreto.Em 2011 e 2012, o time à época estreou com vitorias, respectivamente por 3 a 2 no José Bonifácio (gols de Thauan e José Cláudio, duas vezes) e no ano do acesso para a A3, a vitória foi em cima do rival Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), com gol de Romarinho, o maior artilheiro da história do clube, logo nos primeiros 12 minutos de partida.Os três anos posteriores de disputa na A3 são marcados por uma vitória, uma derrota e um empate. Logo no primeiro ano na divisão, a Pantera empatou com o MAC (Marília Atlético Clube), no Estádio Plínio Marin, por 1 a 1 (gol da Pantera marcado por Leandro Alves dos Santos) e terminou o campeonato em 13º lugar.No ano seguinte, a estreia foi de vitória em cima do Inter de Limeira, por 1 a 0 (gol de Marcel) e em 2015, ano do acesso para a A2, o time estreou com derrota, por 2 a 1, para a equipe do Tupã. O único gol do clube, neste dia, foi do segundo maior artilheiro, Anderson Cavalo, nos últimos minutos de jogo.Já na A2, o CAV empatou o primeiro jogo na divisão com o Marília, em 0 a 0. Em 2017, perdeu de 1 a 0 para o Água Santa e teve sua primeiravitória em estreia na competição, no ano de 2018, em cima da equipe da capital, Juventus. A Alvinegra saiu à frente com gol de Cleidson (Fio) aos 11 minutos do primeiro tempo, em seguida aos 22 minutos Elvinho marcou e no segundo tempo também. Para o time adversário marcaram Jean Carlos e Wellington, fechando o placar em 3 a 2.Depois, em 2019 e 2020, Juventus e Votuporanguense voltaram a se enfrentar em estreias na A2. Na segunda disputa, houve um empate e nenhum gol marcado para as equipes. Já no ano passado, o time da Mooca venceu em uma goleada de 4 a 0, dentro do Plínio Marin.Agora, de volta a Série A3 e já em estreia histórica com um clássico do noroeste paulista contra o EC Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, o CAV busca a vitória para igualar e levar adiante o saldo positivo.Já em relação à Copa Paulista, o clube jogou pela primeira vez em 2014, em estreia contra o Comercial RP,com vitória de 2 X 1 (gols de Victor Dourado e Modesto). Em 2015 o time ficou de fora da competição e voltou em 2016, quando estreou com um empate em 0 a 0, contra o Mirassol. Em 2017 o CAV também ficou de fora e retornou no ano da conquista, em 2018, quandoestreou com goleada de 5 X0 sob o CAP (Clube Atlético Penapolense), com gols de Paulo Henrique, Bruno Baio, Matheus Destro e Leo Santos.Já em 2019, o clube começou perdendo por 2 a 1 para o Comercial RP. O gol da Votuporanguense foi anotado pelo meia Ricardinho.