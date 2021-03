Além dos dois, durante a semana o CAV perdeu também o lateral esquerdo, Abraão, que testou positivo para Covid-19

publicado em 06/03/2021

Murilo e Thales Tim desfalcam Votuporanguense na estreia (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa terá dois desfalques para a estreia deste sábado (6) contra o Rio Preto. O meia, Murilo, e o atacante, Thales Tim, que estavam relacionados para ir para a partida, sentiram dores no último treino antes do embarque para São José do Rio Preto e não viajaram com a equipe.Além dos dois, durante a semana o CAV perdeu também o lateral esquerdo, Abraão, que testou positivo para Covid-19.