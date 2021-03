Reunião nesta terça colocará em pauta a continuidade do campeonato em outro estado; Federação apresentou protocolo específico para fase emergencial em SP

publicado em 16/03/2021

Federação Paulista de Futebol defendeu continuação do campeonato (Foto: Reprodução/Emilio Botta)

O Ministério Público negou na noite desta segunda-feira o pedido da Federação Paulista de Futebol pela reavaliação da paralisação do Campeonato Paulista pelos próximos 15 dias.Dessa maneira, FPF e clubes vão se reunir nesta terça para discutir alternativas – a continuidade do campeonato fora do estado estará em pauta.Em reunião com os representantes das partes envolvidas na noite desta segunda, a FPF apresentou um protocolo específico para a fase emergencial decretada no estado de São Paulo, válido entre 15 e 30 de março. Alguns pontos apresentados foram:Redução de 75 para 33 jogos no período (25 da Série A1, oito da Série A2 e a pausa na Série A3);- Reforço do sistema de "bolha" para a realização dos jogos;- Testagem para Covid-19 antes e depois das partidas;- Redução de 70% do efetivo de funcionários nos estádios;- Conscientização de PM e Guarda Civil junto às torcidas para evitar aglomerações;- Jogadores entrando em campo com máscaras para reforçar a conscientização.O jogo entre São Bento e Palmeiras, nesta quarta-feira, passou para Belo Horizonte, no estádio Independência. A partida é atrasada da terceira rodada e servirá como uma espécie de teste para a possível sequência do Paulistão fora de São Paulo. O Palmeiras montou um protocolo especial para essa viagem.Uma reunião na manhã desta segunda-feira havia jogado para as mãos do Ministério Público a decisão sobre a manutenção da pausa de duas semanas no Campeonato Paulista. Participaram do encontro representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol.Na última quinta-feira, o governo estadual anunciou a suspensão, por 15 dias, das atividades esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, como uma das medidas de contenção do novo coronavírus. Inicialmente, a pausa vai desta segunda-feira até 30 de março, e atinge três rodadas da competição.*Globo Esporte