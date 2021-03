A informação, segundo o presidente da Votuporanguense, é do vice-presidente de relações externas da FPF, Coronel Suita

Mesmo com ‘toque de recolher’ Votuporanguense vai estrear no Campeonato Paulista A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Campeonato Paulista da Série A3 segue com sua estreia mantida para o próximo sábado (6), com a partida inicial e de abertura do torneio, entre Rio Preto e CAV (Clube Atlético Votuporanguense). Pelo menos é o que garante o presidente da Alvinegra Edilberto Fiorentino, o Caskinha, após uma conversa com Coronel Suita, vice-presidente de relações externas da FPF (Federação Paulista de Futebol).A incerteza sobre o início do torneio ficou ainda maior com o aumento progressivo dos casos e falta de leitos de UTI, principalmente, pelas medidas previstas no Decreto Municipal e também da possibilidade de regressão da região para a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva.“Ontem eu conversei com o Coronel Suita e eu fiz essa indagação a ele, da possibilidade do campeonato ser adiado, ele me disse que não, que tudo seria mantido. No Estado inteiro os campeonatos da Série A1 e A2 já começaram”, explicado.Ainda segundo Caskinha, foi explicado que no Estado de São Paulo, somente Araraquara, município que hoje está em lockdown (fase mais rígida) teve o pedido de mudança de jogo. Mas desde o último sábado (27), a A1 e A2, já iniciaram as rodadas e estão em prosseguimento.Qualquer alteração ou adiamento do calendário será comunicado pela Federação.