A Votuporanguense iria entrar em campo nesta quarta-feira (31) contra o Comercial RP, mas em reunião na tarde de segunda-feira (29) foi definido o adiamento

publicado em 30/03/2021

Jogo de retorno da série A3 foi oficialmente cancelado pela Federação Paulista de Futebol, CAV utiliza período para adaptar plantel (Foto: Rafael Bento/CAV)

“Este cenário, com a renovação da fase emergencial, gera um enorme retrocesso no controle de saúde dos atletas e comissões técnicas, além de um prejuízo técnico inestimável. Os clubes reiteraram que o futebol não comporta mais qualquer adiamento do retorno da competição, exceto o Rio Preto Esporte Clube que propôs a paralisação do campeonato”, diz a nota.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou o adiamento da quarta rodada do Paulista A3. A informação foi adiantada pelo jornal A Cidadena semana passada e o adiamento definido em reunião entre Federação e clubes, devido à prorrogação da fase emergencial no Estado de São Paulo. A Votuporanguense entraria em campo amanhã, diante do Comercial RP.A fase emergencial, que paralisou a série A3, foi prorrogada pelo Governo do Estado diante do chamado colapso da saúde. Com o duelo adiado, o CAV treina sem saber quando retorna a campo.Em nota, a Federação Paulista de Futebol afirmou que discutiu com os clubes propostas de readequação das datas da competição, que acarretarão enorme sacrifício das equipes.Ainda de acordo com o documento, a FPF e os clubes se reunirão novamente nos próximos dias para novo Conselho Técnico, em que será definida nova tabela da competição.“Os 16 clubes do Campeonato Paulista – Série A3 externam contrariedade à falta de critérios médicos e científicos na decisão de prorrogar o período de paralisação do futebol. Os clubes e a FPF se mantêm unidos para realizar o término da competição no prazo previsto, 6 de junho”, conclui.