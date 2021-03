O centroavante entrou no segundo tempo, meteu uma bola na trave, deu duas assistências e fez o gol da vitória

publicado em 13/03/2021

Time celebrou sua primeira vitória no campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brLogo após a estreia com derrota da Votuporanguense contra o Rio Preto a torcida apontou para a necessidade de contratação de um atacante de referência e a diretoria do clube se movimentou e buscou o experiente Gabriel Barcos, que logo em sua estreia mostrou a que veio. Em pouco menos 30 minutos em campo, ele meteu uma bola na trave, deu duas assistências e marcou o gol da vitória.Em entrevista à Cidade FM, o atacante disse que é muito importante buscar pontos fora de casa e que ficou feliz em marcar pela Alvinegra.“É muito importante, eu falei no vestiário que nessa altura do campeonato, a gente não pode ficar para trás. Temos que começar a vencer, principalmente fora de casa, buscar ponto, muito feliz pelo gol, vim para ajudar. O que precisar vamos estar ao decorrer do campeonato vamos estar fazendo alguns ajustes para pode melhorar ainda mais”, disse ele.O jogador, que chegou ao clube no meio da semana e foi relacionado para o jogo nos últimos momentos, disse que ainda não deu tempo de conhecer seus companheiros de time e que irá aproveitar essa pausa no campeonato para buscar o entrosamento. “Vai ser bom para adaptação, vamos aproveitar para ajustar e voltar mais fortes ainda”, concluiu.