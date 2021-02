A informação foi revelada com exclusividade pelo diretor de futebol, Diego Cope, em entrevista à Cidade FM

publicado em 25/02/2021

Atleta Félix Jorge dos Santos Neto, destaque na Segundona de 2020, é o novo lateral esquerdo do CAV (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) acertou mais uma contratação para a temporada. Trata-se do lateral-esquerdo destaque da Segundona do Paulista pelo Bandeirante de Birigui, Félix Jorge dos Santos Neto, de 23 anos. A informação foi passada com exclusividade pelo diretor de futebol da Alvinegra, Diego Cope, em entrevista à rádio Cidade FM.Diego Cope disse que a contratação veio pela quantidade de jogos que virão durante o campeonato. “A gente buscou, vimos a necessidade. Não que o Abraão não dê conta, não é isso, mas pela quantidade de jogos vamos precisar ter essa mudança no elenco, essa roda gigante que é para não machucar”, explicou.O atleta antes de chegar ao Bandeirante, passou pelo Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), EC Bahia, Esporte Clube Vitoria Jacuipense (BA) e fez toda a sua base no Colo Colo (BA).