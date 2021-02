A sede tem o objetivo de aproximar e dar mais visibilidade aos apaixonados pela Votuporanguense, cada vez mais à Alvinegra

publicado em 27/02/2021

A TOV inaugura sede neste sábado (27), na Rodoviária de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA TOV (Torcida Organizada Votuporanguense), inaugurou neste sábado (27), às 8h, na Rodoviária de Votuporanga, que fica na rua João Villar Pontes, no bairro Parque Industrial. A sede tem o objetivo de aproximar e dar mais visibilidade aos apaixonados pela Votuporanguense, cada vez mais à Alvinegra.A torcida começou por uma iniciativa de amigos, que são apaixonados pelo clube e que buscam trazer melhorias, maior viabilidade para assistir jogos e acompanhar o CAV onde e como estiver. “O nosso primeiro objetivo é apoiar, quando estiver indo bem ou mal. Nossa frase é que unidos somos mais fortes, então a gente vai estar junto do CAV com força total e apoiando sempre”, disse Hilton de Souza, diretor de patrimônio.Antes mesmo de iniciar o campeonato, a torcida apaixonada já lançou um “bandeirão” de 10 X 10m, que será instalado na Arena Plínio Marin, em apoio ao clube para A3.