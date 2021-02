O técnico Rogério Corrêa já analisa e coloca na balança os adversários e jogos que enfrentará com a Votuporanguense, no Paulista A3

publicado em 19/02/2021

Técnico Rogério Corrêa analisa e aponta times que podem brigar de “igual para igual” com a Votuporanguense pelo acesso (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico Rogério Corrêa já analisa e coloca na balança os adversários e jogos que enfrentará com a Votuporanguense, no Paulista A3. Ainda na entrevista nos microfones da Cidade FM, ele relaciona o Marília, Desportivo Brasil, Bandeirante de Birigui e mais o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) como os times que brigarão pelo acesso para A2.Ele destaca que o Marília, o primeiro visitante da Alvinegra na Arena, é o clube que tem mais investido em contratações, renovações e por isso vem com tudo para a disputa. “Não é porque nós não temos dinheiro, que não vamos brigar para subir. Dentro de campo o trabalho vai ser para isso, para brigar de igual para igual”, disse Corrêa.O Bandeirante, também ainda está ativo no mercado da bola e recentemente anunciou as contratações dos ex-CAV, Anderson Cavalo e Thiago Moraes, que são figuras marcantes no acesso para a Série A2, em 2015.Já o Desportivo Brasil, também vem anunciando reforços e renovações, como Bajé, meia que chegou ao clube por empréstimo do Tanabi e o lateral Sidnney Silva, que veio do futebol ucraniano.Brigar o tempo todo pelo acessoé o que Rogério buscará dentro das quatro linhas, em todos os jogos e por isso sinalizou positivamente a tabela do campeonato. “Eu gostei da tabela, nos oito primeiros jogos acho que nós temos quatro adversários, diretamente de acesso, então isso vai ser importante para a gente ver como está o nosso nível e se vamos realmente brigar diretamente lá em cima ou não”, completou.O elenco é que também tem treinado a competitividade pregada pelo treinador e a vontade de colocar o CAV de volta à Séria A2, tem se tornado ambição.“Acho que dá para ver nos olhos de cada um do elenco, que estão brilhando de vontade de vencer e isto está sendo positivo. Lógico que entra em campo tem todo um contexto diferente, nas quatro linhas do jogo. Mas a gente vai brigar o tempo todo pelo acesso”, falou Rogério Corrêa.