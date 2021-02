Com gols de Murilo e Thales Tim, a Votuporanguense realizou o último jogo-treino antes da estreia

publicado em 20/02/2021

Murilo e Thales Tim marcaram para a Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa última oportunidade de testes em campo, antes da estreia no Paulista A3, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense), empatou em 2 X 2 com o time da A1 do Paulista, o Mirassol. Murilo e Thales Tim balançaram as redes para a Alvinegra, enquanto Oyama e Diego Gonçalves para o time adversário.Novamente, o técnico Rogério Corrêa tem testado as possibilidades táticas em um time considerado titular e no outro com atletas do sub-20 em conjunto com os reservas, para que também estejam aptos a possíveis mudanças e se conheçam dentro de campo.Segundo as informações divulgadas pela assessoria do clube, Léo Santos e Paulo Henrique não jogaram, pois sentiram durante a semana.Após este amistoso a comissão da Alvinegra ainda tem mais duas semanas para definir o elenco e fazer alterações, pontuações e acertos finais até a estreia no Campeonato Paulista A3, diante do Rio Preto, em 6 de março, fora de casa.