Murilo Oliveira, de 23 anos, fez toda base no São Paulo, em Cotia, e em 2019 foi artilheiro do Paulista da 2ª Divisão pelo FFC

publicado em 15/02/2021

O atacante Murilo Oliveira, de 23 anos, é um dos grandes nomes do CAV para o Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) anunciou nesta segunda-feira (15) a contratação de mais um jogador para o elenco. Trata-se do meia-atacante Murilo Oliveira, de 23 anos, ex-artilheiro do Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), e chega com expectativas de ser um dos grandes nomes da Alvinegra para a temporada.Murilo fez toda sua base no São Paulo FC, em Cotia, onde chegou a treinar com a equipe profissional. Com a base do Tricolor, conquistou diversos títulos, como: o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, 2 Copas Ouro, Brasileiro do RS e Brasileiro de Aspirantes.Em outubro de 2019 ele encerrou o contrato com o São Paulo e disputou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão com o Fernandópolis, onde marcou 15 gols e deu 15 assistências. Além disso, foi o artilheiro de toda a competição e participou de 30 dos 37 gols do FFC naquela temporada.A boa campanha com o Fefecê em 2019 fez com que o meia-atacante se tornasse cobiçado no mercado da bola. No ano passado ele jogou pelo Botafogo-SP e depois chegou a ser disputado pelo Mirassol e Ferroviária.Murilo Henrique Oliveira Santos é natural de Fernandópolis e faz a função de atacante, mas também de meia armador. O atleta chega nesta terça-feira (16), em Votuporanga, para treinar junto ao elenco na pré-temporada.