A Pantera já enfrenta logo de cara o Jacaré, no dia 7 de março, no Estádio Anísio Haddad

publicado em 06/01/2021

A estreia do CAV está prevista para acontecer no próximo dia 7 de março, em um domingo, em Rio Preto (Foto: Reprodução/Twitter)

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) vai estrear no Campeonato Paulista da Série A3 deste ano, com um clássico do interior contra o Rio Preto, o conhecido Jacaré. A divulgação foi feita ontem à noite pela FPF (Federação Paulista de Futebol) com a tabela completa de jogos da primeira fase.

A estreia está prevista para acontecer no próximo dia 7 de março, em um domingo, em Rio Preto, no estádio Anísio Haddad e o horário ainda será definido pela organização do time mandante.

De acordo com a tabela, o clube receberá oito de seus 15 adversários para os jogos na Arena Plínio Marin. No dia 10 de março (quarta-feira), o Marília chega para jogar em Votuporanga, pela segunda rodada e o CAV encerra a fase em casa contra o Esporte Clube Primavera, no dia 01 de maio (sábado).

Ainda, os jogos de ida do Campeonato poderão acontecer no dia 2 (quarta-feira) e 6 de junho. O torneio mantém o mesmo formato de anos anteriores, onde 16 clubes se enfrentam em um turno e os oito primeiros se classificam ao mata-mata. Com isso, os dois últimos colocados estarão rebaixados para a Segunda Divisão do Paulista (Sub-23).

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br