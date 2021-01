A Votuporanguense inicia os treinos para a pré-temporada da A3 nesta semana e técnico fala sobre a ideia de jogo e busca para o campeonato

publicado em 19/01/2021

O técnico do CAV, Rogério Corrêa, já inicia os treinos nessa semana ao lado da comissão técnica (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) inicia nesta semana os treinos e toda preparação do elenco para a pré-temporada do Paulista A3. Em entrevista, o técnico Rogério Corrêa já projeta a ideia de jogo e a forma que a comissão técnica busca atuar com os atletas durante a competição.

Como já dito, o projeto da diretoria é a busca e incentivo aos atletas da base da Alvinegra que atuarão ao lado de jogadores mais experientes. Segundo Corrêa, tudo parte do princípio do equilíbrio no cotidiano, em conversa com o elenco.

“Mostrar a eles que tem a capacidade [principalmente os mais jovens] de jogar uma competição dessas, e dar esse suporte a eles. Os jogadores mais experientes ajudarão o dia a dia de trabalho junto com a comissão técnica”, disse o técnico.

Para Rogério a disputa na Série A3, assim como outras divisões do campeonato, é considerado difícil e complicada, por ser um dos melhores torneios do futebol brasileiro.“Vai ser bem competitivo e a gente espera trabalhar dia a dia, incessantemente, fazer uma grande equipe para a disputa desse campeonato”, explicou.