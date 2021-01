Prefeito em seu primeiro dia útil de mandato, já solicitou a renovação do convênio em prol da natação e do projeto votuporanguense

publicado em 06/01/2021

Depois de resultados históricos nos campeonatos em que o Centro de Formação no ano passado, prefeito já solicitou a renovação do convênio (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após um ano de conquistas históricas no Campeonato Paulista e Brasileiro para a equipe e o Centro de Formação Esportiva de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba (PSDB), em seu primeiro dia útil de mandato, já solicitou a renovação do convênio em prol da natação e do projeto votuporanguense.

Em reunião com o deputado estadual Carlão Pignatari, o coordenador do Centro de Formação Esportiva Luis Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, e outras autoridades, o prefeito solicitou a ajuda do parlamentar para a continuidade do convênio.

Carlão já afirmou que irá levar a reivindicação ao governador. “Trabalharei na renovação do nosso convênio de Natação, que é um dos melhores do Estado de São Paulo”, disse o deputado.

A Natação

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Formação Esportiva é fruto da parceria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.

No último campeonato Paulista de natação, a delegação votuporanguense, com o Centro de Formação, transformou todos os investimentos já feitos em resultados. Isso porque os atletas que o representam ficaram entre os dez no ranking geral de equipes em todas as categorias (Juvenil-Sênior, Infantil e Petiz).