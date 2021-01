Time voltou aos trabalhos na quarta-feira (13) para enfrentar o Floresta, do Ceará, no sábado (16)

publicado em 14/01/2021

Atual técnico do Tigre, Roberto Fonseca, enalteceu a decisão tomada pela diretoria do clube (Foto: Divulgação/Novorizontino)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Novorizontino que conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, já planeja a manutenção do mesmo elenco para este ano. O time voltou aos trabalhos na quarta-feira (13) para começar a preparação para o duelo contra o Floresta, do Ceará, no próximo sábado (16).Em coletiva de imprensa, o atual técnico do Tigre, Roberto Fonseca, enalteceu a decisão tomada pela diretoria do clube por prezar pela manutenção do elenco disputou o Paulistão para a Série D.O presidente do clube, Genílson Rocha dos Santos, afirmou que planeja dar segurança aos atletas. "A gente tem a cota do Paulistão. Por sermos novos na competição [Série C], não sabemos todos os incentivos dados pela CBF. Vamos trabalhar do mesmo jeito, sabendo no nosso planejamento, com segurança, mas, ao mesmo tempo, dando sustentação para aqueles que estiverem envolvidos nos trabalhos", disse.