Como já adiantado pelo A Cidade, os nomes conhecidos da torcida voltaram para compor o elenco principal da temporada 2021

publicado em 27/01/2021

Com passagens pelo CAV, Talles e Léo Santos voltam para completar o elenco na temporada (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm período de anúncios, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) confirma a participação de mais dois nomes já conhecidos por suas atuações no clube: o goleiro Talles e o atacante Léo Santos. O A Cidade já havia adiantado a volta dos atletas aos treinos na última semana e agora a permanência.Os dois jogadores estiveram presentes em diversos momentos defendendo as cores da Votuporanguense, e alguns, inclusive, em jogos “decisivos” na luta contra o rebaixamento para a Série A3.Léo Santos atuou em mais de 40 partidas pelo CAV entre 2018 e 2019, marcando seis gols à época. O atacante também fez parte do elenco que conquistou o título da Copa Paulista de 2018 e conta com passagens pelo Novorizontino, Sport, Náutico, Athletico-PR e Coritiba.No ano passado, Léo chegou a participar da pré-temporada junto à Votuporanguense, mas foi emprestado ao Marcílio Dias (SC) onde atuou por todo ano e agora retorna para compor o elenco principal da Alvinegra.Já o goleiro Talles também chegou ao CAV para a Copa Paulista de 2018. À época, o treinador Rafael Guanaes atuava com rodízio de goleiros e Talles jogou em apenas uma partida, vitoriosa, contra o Mirassol, antes do titular Bruno assumir a posição.Em sua carreira, tem passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Catanduva, no Barra (SC) e foi vice-campeão da Copa SP de Futebol Júnior, na época pela base do Ribeirão, contra o Corinthians.Após a saída da Alvinegra, Talles atuou no Barra (SC) e foi destaque, principalmente, com a sua atuação com os pés, ponto que o treinador Rogério Corrêa gosta em seu elenco e que pode fazer com que o jogador seja o titular da equipe.