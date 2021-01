O agora, ex-técnico da Votuporanguense já estava trabalhando nos bastidores na contratação do novo elenco

publicado em 05/01/2021

O agora ex-técnico da Votuporanguense, Julio Sergio Bertagnoli foi anunciado como auxiliar da comissão técnica permanente do Coritiba FC (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O agora ex-técnico do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) Júlio Sérgio Bertagnoli foi anunciado ontem, como auxiliar da comissão técnica do Coritiba FC, integrante da elite do Campeonato Brasileiro. A diretoria da Votuporanguense já avalia nomes para contratação para a preparação da temporada 2021.

Segundo o cartola do CAV,Edilberto Fiorentino, o Caskinha, mediante a proposta financeira do Coritiba ele explica a dificuldade de se bater o valor em briga com um clube de série A1. Inclusive, a próxima quarta-feira (6), Júlio atuará com o time contra o Goiás até a chegada do novo treinador.

A busca da diretoria do clube é por um treinador que tenha o perfil de trabalho de Júlio, que possa tornar viável o elenco mesclado entre os jogadores do sub-23 e atletas mais experientes. “Tem que ser um treinador desta linha, na linha do Júlio e do Guanaes, porque acreditamos no futebol jogado desta forma e já estamos avaliando alguns nomes”, explicou Caskinha.