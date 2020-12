O atleta Raphael Oliveira, ‘Pé’, saiu com medalha de prata da competição que ocorreu neste fim de semana em Campinas

publicado em 15/12/2020

Raphael Oliveira, o ‘Pé, foi vice-campeão do Mundial de Jiu-Jitsuno último fim de semana (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O lutador Raphael Oliveira, o conhecido ‘Pé’, levou o nome de Votuporanga e da academia em que treina na cidade, para o ranking mundial do Jiu-Jitsu. Neste fim de semana, o atleta saiu vice-campeão do ‘Mundial Esportivo’, pela faixa roxa adulto pesadíssimo, em Campinas.

A competição é organizada pela Cbjje (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), e ocorreu nos dias 10 a 13 de dezembro.Cerca de três mil atletas de diversos países do mundo entraram no tatame em busca de superar os objetivos e sair vitoriosos do torneio.

O ‘Pé’ e seu irmão, Matheus Oliveira (Bizuca), fazem parte da equipe Ryan Gracie/Irmãos Fernandes. O Bizuca, faixa marrom adulto pesadíssimo, é o professor e representante da Gracie em Votuporanga e avalia positivamente os resultados que a equipe tem conquistado nas últimas competições.

Além do ‘Pé’, o aluno da academia Luiz Fernando de Faria Junior, também lutou no campeonato e conquistou o terceiro lugar na categoria juvenil (17 anos) no pesadíssimo 98kg.