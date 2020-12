Após mais de sete anos de contribuição e muito trabalho pelo CAV, o agora ex-presidente Marcelo Stringari se despede da posição

publicado em 30/12/2020

Marcelo Stringari em entrevista à Rádio Cidade FM, avaliou seus sete anos como presidente da Votuporanguense e se despediu oficialmente (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após mais de sete anos de contribuição e muito trabalho pelo CAV (Clube Atlético Votuporanguense), o agora, ex-presidente Marcelo Stringari se despede da posição que assumiu para novos desafios e avalia: “Claro, que no meio houve alguns tropeços, mas eu considero um trabalho de mais alegrias do que tristezas”.

Apesar de todo o clima de despedida, Marcelo encara a saída com a busca de uma nova etapa de sua vida, mas sempre por perto do Clube que carrega no coração. “Na verdade não é deixando, a gente está indo para uma nova etapa buscando um novo desafio, mas sempre por perto. A Votuporanguense passou a ser o meu time de coração, sempre vou carregar comigo e sempre vou ajudar de todas as maneiras possíveis para poder ver sempre a Votuporanguense com esse respeito conquistado no Estado de São Paulo”, disse em entrevista a Rádio Cidade FM, ontem.

Stringari parte para São Paulo, para trabalhar em um dos maiores escritórios do Brasil, em trabalho com jogadores e agenciamento de carreiras nacionais e internacionais, onde, além disso, estará junto de sua família que mora na capital há cerca de dois anos.

O ex-cartola sai com a sensação de dever cumprido, pela entrega que teve ao Clube, onde não atuou apenas como presidente passivo, mas acompanhou a maioria dos jogos e esteve ao lado da torcida, a qual agradece todo companheirismo.“Foram sete anos de aprendizados, relacionamentos, negócios. Hoje, um clube de futebol não vive só de resultados, ele vive de venda de atletas ainda mais um clube empresa, como a Votuporanguense”, comentou.

Conquistas

Quando perguntado sobre as maiores alegrias sob o comando do Clube, Stringari não pensou duas vezes ao mencionar a conquista da Copa Paulista, que permitiu ao CAV, ser a primeira equipe do noroeste paulista a disputar uma Copa do Brasil.

Seleção de Stringari

Dentre esses anos de atuação e times armados por Stringari e sua equipe, ele montou a seleção do CAV de todos os tempos, com os jogadores que ele considera o melhor entre os elencos que montou, de posição por posição.

Treinador: Rafael Guanaes; Goleiro: Cairo; Lateral-Direito: Douglinhas; Zagueiros: Paulo Henriquee Renato Justi; Lateral-Esquerdo: Matheus Destro; Volantes e meias ofensivos: Alison, Ricardinho e Paulo Josué; Atacantes: Romário, Cavalo e Erick Salles.

“Podemos pecar e esquecer alguém, a gente pode esquecer de alguém, não que é privilégio nem nada, mas a gente fica com algumas pessoas que marcaram história na Votuporanguense”, disse o ex-presidente.

