No último sábado (05), ocorreu a primeira aula da luta e agora organizadores já pensam em colocá-la na agenda esportiva da cidade

publicado em 08/12/2020

Votuporanga pode ter nos próximos meses, em sua agenda esportiva, a prática milenar do Sumô para treino e aprendizado (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A modalidade da luta milenar do Sumô teve sua estreia no último sábado (05), em Votuporanga. A aula foi ministrada pelo Sensei Enéas Costa, diretor da Regional Noroeste de Sumô e agora os organizadores já pensam em colocar a prática na agenda esportiva do município.

Segundo Ulisses Tanque, o principal motivador do esporte e que trouxe o Sensei para a cidade, mais de dez pessoas participaram, incluindo alunos de JiuJitsuque se interessaram em conhecer e praticar o esporte na tarde do sábado.

O organizador espera que mais pessoas possam se interessar e vir conhecer o esporte com o passar das aulas, por isso, que a próxima vinda do Sensei Enéas já está confirmada para daqui duas semanas.

A expectativa é que a prática entre na agenda esportiva da cidade. “Já marcamos a segunda aula, e conversando com o Sensei, a nossa intenção é ter uma galera praticando sumô aqui em Votuporanga. Então traremos sempre essa aula e convidar os interessados para participar”, disse Ulisses.

