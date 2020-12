Apesar de não poder ter recebido torcida, por conta das normas da Covid-19, pessoas passaram por lá para entregar a doação

publicado em 19/12/2020

A ação social do grupo MEC Futsal na noite de quarta-feira arrecadou mais de 100 litros de leite para o Lar Bem Viver (Foto: Divulgação/MEC)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O MEC (Mateus Esporte Clube) Futsal, realizou na última quarta-feira (16), no Ginásio Mário Covas, um jogo beneficente entre os atletas da categoria sub-15 e sub-16.Ao todo, foram arrecadados 130 litros de leite, que serão doados para a entidade Lar Viver Bem de Votuporanga.

Apesar de não poder ter recebido torcida, por conta das normas da Covid-19, pessoas passaram por lá para entregar a doação. No ginásio estiveram presentes os atletas, comissão organizadora e a equipe que realizou a transmissão do jogo no Facebook.

Para o professor e idealizador do evento, Mateus Baralone, foi mais um momento de treinamento entre e as equipes, além de uma oportunidade de terminar o ano realizando boas ações.