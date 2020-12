Doze atletas da natação representarão Votuporanga na competição que ocorre em Bauru do dia 16 a 19

publicado em 15/12/2020

Delegação da natação de Votuporanga embarca em busca de medalhas no Campeonato Paulista, Em Bauru (Foto: Centro de Formação)

O Centro de Formação de Formação Esportiva já embarca em busca de novas conquistas para a natação votuporanguense. Nesta terça-feira (15) a delegação se encaminha com 12 atletas para Bauru, com chances de medalhas e boas colocações no Campeonato Paulista de Natação.

Atletas da categoria júnior, juvenil, infantil e petiz poderão fechar a campanha 2020 com medalhas e pódio no campeonato.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, nesses quatro dias de competições a probabilidade de que os atletas conquistem bons resultados é imensa, principalmente, pelo trabalho que vem sendo realizado no dia a dia dos treinamentos.

“Esperamos fazer com que o resultado dessa competição seja também exitoso, assim como foi o resultado do Campeonato Brasileiro em Santos, em uma temporada que já vem bem sucedida, pelos bons saldos que já temos alcançado”, disse.

O Campeonato

O Paulistão da FAP (Federação Aquática Paulista), contará com quatro dias com mais de 100 provas nas categorias Juvenil a Sênior (16 e 17 de dezembro), Infantil (17 a 18 de dezembro) e Petiz (19 de dezembro), este ano acontece em Bauru, na piscina de 50m e oito raias da Arena da Abda (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos).

A Natação