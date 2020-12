Rádio Nacional transmite o jogo do Brasileirão, ao vivo, às 21h

publicado em 16/12/2020

(Foto: Heber Gomes/ACG/Direitos Reservados)

A vitória, de virada, sobre o Ceará na última rodada deu moral para o Atlético-GO seguir na luta para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Com 31 pontos e na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, o Dragão quer aproveitar o bom segundo tempo diante do Vozão para conseguir a primeira vitória dentro do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O confronto desta quarta-feira (16), começa às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional. Para o duelo desta noite, o técnico Marcelo Cabo terá dois desfalques: o volante William Maranhão e o meio-campo Matheus Vargas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Marlon Freitas está novamente confirmado. Depois de ter ficado de fora por quase um mês devido a uma torção no tornozelo, o jogador voltou contra o Ceará e foi um dos melhores em campo. Ele tentou explicar o motivo de o Dragão não conseguir vencer em casa. “A gente tá tendo um desempenho bom em casa, só que a gente não tá concluindo em gol. Isso que tá pesando. Nós estamos com um bom volume de jogo, criamos situações, mas não concluímos em gol. Claro que nossos números são melhores fora de casa. Se a gente conseguir melhorar nosso desempenho em casa, tenho certeza de que nessa reta final de Brasileiro eu acho que a gente vai conquistar coisas grandes no campeonato”.Jogador da base do Fluminense, Marlon Freitas reencontra o time. Ele marcou um dos gols contra o Tricolor na vitória por 3 a 1 na partida de volta da Copa do Brasil, que acabou eliminando a equipe carioca. O jogador quer que a “lei do ex” volte a funcionar. “Vai ser um momento especial para mim poder jogar contra eles de novo. Espero que a lei do ex se repita. Por incrível que pareça, no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil eu estava voltando de lesão também. É claro que dessa vez já teve o jogo contra o Ceará, mas é tirar essas coisinhas positivas para sair o gol. O mais importante é fazer um grande jogo, poder voltar a vencer em casa, que isso tem incomodado bastante, para poder estar em uma situação melhor na classificação e dar mais confiança para o restante da temporada”.

Atlético-GO e Fluminense já se enfrentaram três vezes em 2020, com uma vitória para cada lado e um empate. Para o quarto encontro, o Tricolor vem de um empate com sabor de derrota. Vencia o Vasco até os 47 minutos do segundo tempo, quando acabou sofrendo o gol de Germán Cano. O técnico Marcão sofreu críticas por ter recuado demais a equipe na segunda etapa, e o Fluminense acabou perdendo a chance de terminar a última rodada no G4 do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo desta quarta-feira, o Tricolor terá dois desfalques importantes por suspensão: Wellington Silva e Yago.Autor do gol contra o Vasco, Wellington Silva deixa a vaga aberta para uma disputa entre Caio Paulista, Lucca e Fernando Pacheco. No domingo, Caio Paulista entrou no lugar de Wellington Silva no decorrer da partida. No caso de Yago, a tendência é que Hudson seja o titular. Martinelli segue lesionado. Luiz Henrique e Calegari também não jogam, pois estão defendendo a Seleção Brasileira Sub-20.

A Rádio Nacional transmite Atlético-GO e Fluminense a partir das 21h, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Mauricio Costa e plantão da informação com Bruno Mendes.











*Com informações de Agência Brasil