publicado em 03/10/2020

(Foto: Globo Esporte/ GettyImages)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

A gota d’agua para a diretoria alvinegra buscar um treinador de renome que possa gerir o elenco se deu depois do fraco desempenho do clube na última partida do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, na última quarta-feira (30). O empate sem gols fez Dyego Coelho, ex-jogador do clube e treinador interino, ser praticamente descartado como treinador efetivo para a próxima temporada.

Os nomes mais cotados são o do tetracampeão Dunga, com passagens pela seleção brasileira e pelo clube gaúcho Internacional. Outro nome cotado é o de Sylvinho, também ex-jogador do clube como Coelho, e com passagens como auxiliar no próprio Corinthians junto de Tite, na seleção brasileira como auxiliar e treinador do Lyon da França, onde foi demitido por péssimas atuações do elenco. Atualmente está sem clube.

Favoritos ao cargo

Os nomes citados agradam o presidente do timão Andrés Sanchez, principalmente pelo fato de ambos terem trabalhado com Andrés anteriormente. Dunga teve contato com Sanchez enquanto o cartola foi,por determinado tempo, diretor da CBF, já Sylvinhoconhece Andrésdesde os tempos de comando de Tite.

Outros fatores que pesam nessa troca estão na proximidade da zona de rebaixamento, a eleição para o cargo de presidente, marcada para 28 de novembro, e a insatisfação geral em relação ao trabalho de Coelho justificativas para a procura por um treinador mais “casca dura”. Hoje o Corinthians é só o 14º colocado na classificação do Brasileirão, com 13 pontos em 12 jogos. O Coritiba, primeiro time no Z-4, tem dois pontos a menos.

Próximo jogo