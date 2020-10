O campeonato, que ocorre no Parque Aquático Professor Luiz Carlos Toloni, será sem a presença do público

publicado em 30/09/2020

Chegou o momento tão esperado pelos nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga: competir. Após um longo período longe das piscinas e depois a volta apenas para treinos, os atletas retornam a disputar medalhas. Na tarde desta quinta-feira (1º), Parque Aquático Professor Luiz Carlos Toloni, será realizado o Torneio Virtual Paulista de Natação, competição sem a presença do público.Segundo Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, cerca de 35 atletas do Centro de Formação participarão do torneio. “Essa é a primeira competição, cheia de cuidados, e teremos nadadores das categorias pré-mirim até sênior. Será um evento apenas com comissão técnica, arbitragem e atletas, sempre respeitando o distanciamento necessário e todas as precauções”, contou.A retomada é muito importante, porque é o primeiro passo de uma série de torneios que ocorrerão até o final do ano. “É uma oportunidade para que possamos medir o pulso da equipe, que voltou devagarinho depois da liberação com os decretos, então vamos fazer pela primeira vez uma avaliação de como se encontram os nossos atletas, porque em novembro e dezembro serão realizados campeonatos importantes”, disse.Para homologação dos tempos a Federação Aquática Paulista envia árbitros, que nesta quinta-feira (1º) estarão em Votuporanga. A competição de hoje contará com o apoio do curso de educação física da Unifev. “Os resultados são remetidos para a Federação, que os elenca e eles passam a integrar o ranking paulista”, explicou.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.