O CAV venceu a Portuguesa Santista na manhã deste domingo (30), mas o número de gols marcados não foi suficiente

publicado em 30/08/2020

Portuguesa Santista e CAV jogaram neste domingo (30) (Rafael Bento/CAV)CAV)

Votuporanguense e Penapolense estão rebaixados para o Paulistão A3 da próxima temporada. Os times que iniciaram a rodada na zona de rebaixamento, não conseguiram os resultados necessários. Com isso, mesmo com a derrota por 1 a 0 para a Portuguesa, o Red Bull Brasil está salvo da degola.



Quatro times entraram na rodada podendo acabar na rodada na zona de rebaixamento, mas a única mudança na tabela foi a do Votuporanguense, que saiu da lanterna para terminar na penúltima posição. Com gols de João Marcos e Ricardinho, a equipe venceu a Portuguesa Santista, mas não conseguiu ultrapassar o Red Bull Brasil nos critérios de desempates, gols pró: 15 a 14, após empate em vitórias e saldo de gols, 3 e -9, respectivamente.



O Red Bull Brasil só escapou por causa da derrota do Penapolense frente ao XV de Piracicaba. A equipe de Campinas perdeu para a Portuguesa por 1 a 0, com gol de Lucas Douglas, e ficou na 14ª colocação, com 13 pontos, assim como o Votuporanguense.



O Penapolense ficou com 12. A equipe abriu o placar com um belo gol de Índio, mas sofreu a virada do XV de Piracicaba. Os gols do time alvinegro foram marcados por Erison e Caio Mancha. Se empatasse, o time de Penápolis estaria salvo.



Por fim, o Osasco Audax conseguiu confirmar a permanência mesmo com a derrota para o São Caetano por 2 a 1, gols de Lucas Costa e Alex Reinaldo - Marcondele diminuiu -, no estádio Anacleto Campanella. Ficou em 13º, com 15 pontos.



O jogo

Confira os resultados deste domingo



São Bento 1 x 0 Monte Azul

Red Bull Brasil 0 x 1 Portuguesa

XV de Piracicaba 2 x 1 Penapolense

Portuguesa Santista 0 x 2 Votuporanguense

São Caetano 2 x 1 Audax

Rio Claro 1 x 0 Sertãozinho

Taubaté 0 x 1 São Bernardo FC

Juventus 1 x 1 Atibaia

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense venceu a Portuguesa Santista por 2 a 0 na manhã deste domingo (30), em Santos, porém foi rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista.A Alvinegra precisava vencer e torcer por duas derrotas. Red Bull e Penapolense até perderam, mas a Pantera não fez os gols suficientes para se manter na A2. Assim,Aos seis minutos o primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Após cobrança de escanteio do lado direito, Brumati cabeceou para fora. Aos 10, Felipe Alves arriscou de fora da área, mas a bola novamente saiu. Aos 15, Galego recebeu no meio, perto da entrada da área, cortou para a canhota, chutou, mas a bola foi no meio do gol e Edson Kölln encaixou.Aos 35, a Briosa teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Felipe Alves recebeu dentro da área na frente de Kölln que saiu rápido e salvou a Alvinegra. Aos 42 foi a vez da Pantera assustar. O lateral Genilson recebeu pela direita e ajeitou para o centroavante Alvinho, que dominou e bateu, mas o goleiro da Briosa, Leandro Silva, espalmou para escanteio.Novamente Kölln salvou o CAV. Aos 45, Galego recebeu pela esquerda, avançou e bateu cruzado para grande defesa do goleiro alvinegro. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos 19, Tom chutou e Leandro Silva espalmou para escanteio. Após a cobrança, a zaga tirou e a bola sobrou para João Marcos, que chutou bonito, de fora da área no canto direito de Leandro Silva para abrir o placar: 1 a 0 para o CAV.Após o gol sofrido, a Briosa tentou pressionar. Galego recebeu aos 26, cortou para a canhota, mas chutou por cima. Júnior Goiano bateu falta central, mas o goleiro da Portuguesa encaixou aos 31 minutos.Aos 39 minutos, Fagner errou um gol na frente do goleiro. O volante recebeu, mas tocou para fora. Na sequência, Galego novamente recebeu e cortou para esquerda e chutou para defesa de Kölln. Aos 43, Alvinho recebeu livre e foi derrubado na área: pênalti para o CAV. Ricardinho cobrou no canto direito para marcar.A Pantera seguiu pressionando e teve boas oportunidades para marcar. No último lance, inclusive, o CAV mandou uma bola na trave.