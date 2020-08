O CAV joga na tarde desta quarta-feira (19) contra o XV de Piracicaba

publicado em 18/08/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs 25 atletas do Clube Atlético Votuporanguense relacionados para o jogo desta quarta-feira (19) contra o XV de Piracicaba foram testados para Covid-19 e o resultado de um jogador deu positivo. O profissional, que não teve o nome nem a posição divulgados, já foi afastado, e o CAV está respeitando todos os protocolos para esta situação.O presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari, explicou que é uma orientação da Federação Paulista de Futebol não divulgar o nome e a posição do jogador.Em relação ao confronto, o dirigente demonstrou confiança. “Estamos prontos para essa batalha que nós vamos enfrentar e esperamos sair com um bom resultado lá de Piracicaba”, disse. Ele afirmou que todo o trabalho de preparação foi muito forte, portanto as expectativas para a reestreia são as melhores possíveis.O mandatário avaliou positivamente os treinamentos. De acordo com ele, apesar do pouco tempo, os atletas mostraram bom rendimento, o que também aumenta as expectativas.Como vem sendo pregado desde o início da preparação, o CAV jogará três finais, e isso é reforçado diariamente para todo o elenco. “São três decisões para nos mantermos na divisão e dar sequência no trabalho que vem sendo feito na Votuporanguense”, falou.Sobre as contas, o presidente explicou que existem várias simulações de resultados. Hoje o CAV tem nove pontos, assim como a Penapolense, e o Red Bull soma dez pontos, portanto há várias possibilidades. “A gente pode ganhar um jogo e escapar, com pode ganhar os três e não escapar, então é imprevisível”. No entanto, nas contas da Votuporanguense, com duas vitórias o time escaparia com certa tranquilidade.