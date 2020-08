Decisão foi tomada em conjunto com o Centro de Contingência ao Coronavírus

publicado em 11/08/2020

Medalhas dos Jogos Abertos do Interior de São Carlos, de 2018 — Foto: Tião Martins/TM Fotos

O Governo de São Paulo anunciou oficialmente o cancelamento das edições dos Jogos Regionais e Abertos do Interior no estado em 2020. A confirmação foi feita pelo secretário estadual de esportes, Aildo Rodrigues Ferreira.Anteriormente, os Jogos Regionais deste ano haviam sido adiados para outubro. Com o cancelamento da competição, os Jogos Abertos do Interior, apelidado de "Olimpíada Caipira", também foram cancelados.Veja a nota oficial da secretaria de esportes do estado de São Paulo:A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo informa que, em cumprimento ao Decreto 64.862 publicado em 14 de março de 2020, no Diário Oficial e seguindo as determinações do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, as competições Jogos Regionais e Jogos Abertos Horácio Baby Barioni (também conhecidos como Jogos Abertos do Interior), estão canceladas em razão da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).Informamos que qualquer nova alteração sobre o calendário de esportes será divulgada de acordo com orientações posteriores do Centro de Contingência.Tradicionalmente realizadas no meio do ano, os Jogos Regionais concentram disputas nas oito Regiões Esportivas de São Paulo. Os Jogos Abertos do Interior, com os melhores classificados dos Jogos Regionais, estavam previstos para Sorocaba, que sediaria a competição após 66 anos.