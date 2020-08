Jovem Zagueiro Leandro, que tem 21 anos e 1,94m de altura, é mais uma contratação da Alvinegra para o retorna da A2

publicado em 11/08/2020

Leandro (CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPara reforçar o setor defensivo o Clube Atlético Votuporanguense acertou com o jovem zagueiro Leandro, de apenas 21 anos e 1,94m de altura. O ‘gigante’ está confiante em um bom desempenho do CAV nos três jogos do Campeonato Paulista da Série A2.“Chego para ajudar a equipe, sempre buscando dar o melhor a cada jogo”, disse ao repórter Flávio Santos, da rádio. Ele destacou que a preparação está sendo intensa e de bastante concentração, porque serão três jogos importantíssimos “três finais”. “Estamos com uma equipe boa e trabalhando forte, sempre buscando o melhor para a Votuporanguense”, acrescentou.O beque disse saber do momento delicado, no entanto afirmou que a melhor maneira de conseguir sucesso é trabalhando forte. Ele pediu o apoio da torcida, mesmo que ela não possa comparecer nos estádios. “São jogos importantíssimos, é final a cada jogo, e nós cremos que com o nosso trabalho e a força de Deus nós vamos sair dessa situação”, frisou.O Leandro dos Santos Araújo passou por Boquinhense-SE, Olímpio-GO e Tanabi. Ele revelou que nunca atuou com nenhum jogador do elenco alvinegro, mas que está se adaptando bem ao grupo e aprendendo com os mais experientes. “O elenco tem jogadores experientes, rodados, então estou aprendendo a cada dia e evoluindo. Graças a Deus, só tenho a ganhar aqui”, falou.O jovem zagueiro contou ainda que foi muito bem recebido no CAV e em especial os jogadores o apoiaram bastante e passaram confiança para que ele desempenhe um bom papel dentro de campo. “Agora é fazer a minha parte”, concluiu.A Alvinegra enfrentará o XV de Piracicaba (jogo marcado para o Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba), o São Caetano (partida agendada para a Arena Plínio Marin) e a Portuguesa Santista (duelo inicialmente marcado para ocorrer no Estádio Ulrico Mursa, em Santos). Os locais dos jogos dependem da situação de cada cidade no Plano São Paulo.