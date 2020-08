A partir das 21h30 você acompanha o clássico Palmeiras x Corinthians na final do Campeonato Paulista

publicado em 05/08/2020

(Foto: A Cidade)

Da RedaçãoA Cidade FM em mais uma parceria com a Rádio Bandeirantes, transmite o primeiro duelo de Palmeiras e Corinthians que disputam a final do Campeonato Paulista. A partir das 21h30 e com narração de Ulisses Costa, direto da Arena Corinthians em São Paulo.Já o segundo jogo decisivo, será disputado no sábado (8), às 16h30. O Palmeiras terminou a fase inicial na liderança do Grupo B. Para chegar à final, eliminou o Santo André nas quartas e a Ponte Preta nas semifinais. Como fez campanha superior à do rival, tem a vantagem de jogar o segundo duelo em duelo em casa, no Allianz Parque.Virtualmente eliminado, o Corinthians protagonizou uma recuperação impressionante e alcançou a decisão após vencer quatro partidas seguidas-- entre elas o triunfo sobre o Palmeiras na fase de grupos. O time alvinegro passou pelo RB Bragantino nas quartas e pelo Mirassol na fase seguinte.*Com informações Notícias da TV