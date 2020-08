A Votuporanguense reestreia às 16h, no Barão de Serra Negra, com transmissão da rádio Cidade FM

publicado em 19/08/2020

No início da tarde de ontem a Votuporanguense embarcou para Piracicaba (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Após uma longa espera o Clube Atlético Votuporanguense volta a campo hoje. O CAV reestreia no Campeonato Paulista da Série A2, contra o XV de Piracicaba, às 16h, no Barão de Serra Negra, pela 13ª rodada da competição. A Pantera também inicia uma série de três jogos em que luta contra o rebaixamento.

O técnico da Alvinegra, Júlio Sérgio, disse que sempre achou o elenco do CAV bastante qualificado, e nas últimas semanas foi montado e executado um planejamento. Ele revelou que está muito satisfeito com o trabalho realizado, porém destacou que não se pode esquecer da situação bastante delicada. “Nós procuramos fazer as contratações e usar os jogadores que já estavam aqui para montar um time competitivo e esperamos fazer bons jogos e somar os pontos necessários para não ir para a Série A3”, falou ao repórter Flávio Santos, da rádio Cidade FM.

O comandante alvinegro não credita que jogadores de futebol precisam ser motivados. Ele entende, sim, que existem aspectos psicológicos que são frisados, no entanto os atletas, na visão dele, são privilegiados, porque fazem o que milhões de pessoas desejam fazer. “Somos pagos para isso e temos que colocar todo o nosso potencial, toda a nossa vontade, não só em prol daqueles que nos pagam e de uma cidade que representamos, mas pelo nosso próprio futuro, então eu acho que a motivação tem que ser, principalmente, de dentro para fora”. Se o atleta não tiver isso internamente, acrescentou, não adianta toda a motivação externa, porque ele não irá absorvê-la. “Eu acho que os jogadores têm tido bastante consciência em relação a isso”, continuou.

Perguntado sobre seu estilo de jogar, Júlio ressaltou que “todo mundo participa sempre”, já que um time não ganha uma partida com um jogador ou com 11, mas sim com um grupo. Ele analisa que a Pantera, com os atletas atuais, tem condições de formar uma equipe que tenha posse de bola, que seja reativa e com transições rápidas. “Óbvio que nós temos uma ideia inicial, mas no decorrer da partida, se você tiver um time que consegue se adaptar e fazer essas leituras rápidas, você tem mais chances de ter êxito durante os jogos”, comentou.

O treinador não revelou os 11 que começam o jogo. Segundo ele, até mesmo os jogadores só ficam sabendo realmente quem vai jogar, cerca de duas horas antes do confronto. “É uma cultura que eu aprendi ao longo da minha vida, porque não é justo eu iniciar um trabalho numa segunda-feira, para jogar no domingo seguinte, em que eu treino 11 jogadores. Qual a motivação que eu dou para o meu grupo? Então eu preciso criar uma competição interna para que isso eleve o nível técnico”, explicou. O técnico utiliza alguns exemplos para reforçar a importância do grupo, um deles é o jogador Mario Götze, que fez o gol do título mundial da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele saiu do banco de reservas. “Nós temos todo um planejamento para escalar um time, que envolve estratégia, condicionamento físico, qualidade técnica, aplicação tática, e você pensa também no que pode fazer durante o jogo para reverter uma condição adversa ou se você estiver ganhando a partida, então não necessariamente são os 11 que entram que vão decidir o jogo”, apontou.

Júlio gosta de ter um grupo pequeno nas mãos, porém que todos os atletas tenham condições de jogo. Ele repetiu, assim como disse na sua apresentação, que não pode prometer vitórias, mas garante uma equipe extremamente organizada e que irá lutar até o último minuto pela vitória.

Votuporanguense

Edson Kölln

Genilson

Luiz Eduardo

J. Goiano

Cesinha

Caio

Fagner

Misael

João Marcos

Joãozinho

Tom

Téc: Júlio Sérgio

XV de Piracicaba

Mota

Jefferson Feijão

Diego Jussani

Paulão

Samuel Balbino

Walfrido

Gabriel Soares

Daniel Costa

Filipe Cirne (Marcelinho)

Kadu Barone

Raphael Macena

Téc: Evaristo Piza

Data: hoje (19/08)

Horário: 16h

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Mauro Andrade de Freitas e Guilherme Holanda