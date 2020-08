XV e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (19) no Barão de Serra Negra

publicado em 19/08/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense reestreou com empate no Campeonato Paulista da Série A2 na tarde desta quarta-feira (19) contra o XV de Piracicaba. Em partida disputada no Barão de Serra Negra, casa do adversário, a Alvinegra perdeu vários gols, mas conseguiu o empate aos 48 minutos do segundo tempo após estar perdendo por 2 a 0. O placar ficou final ficou em 2 a 2.O time da casa começou pressionando e logo aos quatro minutos abriu o placar. Do lado esquerdo, Daniel Costa levantou para Rafael Macena, que cabeceou no canto esquerdo do goleiro de Edson Kölln: 1 a 0. A resposta da Pantera veio logo em seguida. Tom recebeu na entrada da área, avançou e chutou forte, mas o chute não foi bem colocado e Mota socou a bola.A dupla Daniel e Rafael funcionou novamente aos 12 minutos. O meia lançou para o centroavante que cara a cara com Kölln. Aos 21, o CAV quase desconta. Após bola cruzada pela direta, Tom desviou, o goleiro rebateu e na sobra Cristian tocou, mas a zaga salvou em cima da linha.Em outra jogada pela esquerda, a bola foi cruzada e depois de confusão na área ela sobrou para João Marcos que ficou em ótima posição para marcar, mas a defesa novamente salvou.Cesinha arriscou aos 31 e quase surpreende o goleiro Mota. Felipe arrancou pela direita aos 34 e chutou cruzado para boa defesa do goleiro do CAV. A Pantera perdeu mais uma grande chance. Aos 36 a bola foi cruzada da direita, Tom bateu de primeira e Mota fez excelente defesa. Ricardinho cobrou falta de longe, pelo lado direito, para mais uma boa defesa de Mota.Já na segunda etapa, o primeiro lance de perigo foi da Pantera. João Marcos chutou rasteiro, de fora da área, pelo lado esquerdo, e Mota desviou para escanteio. A resposta do XV foi logo em seguida. Rafael Macena recebeu pela esquerda, cortou para o meio, chutou e Kölln encaixou.O CAV perdeu outra chance clara de gol aos 14 minutos. Joãozinho tabelou com João Marcos e na cara do gol bateu para a defesa de Mota. Aos 20, Watson, que entrou no lugar de Ricardinho, arrancou pela direita, bateu no canto e o goleiro do XV defendeu. Aos 33, Watson recebeu pela esquerda, avançou, mas chutou mal e para fora.A Pantera descontou aos 40 minutos. Watson recebeu dentro da área, pelo lado direto, chutou cruzado e o goleiro Mota falhou feio, deixando a bola livre para Alvinho tocar para o gol vazio. Sem parar de pressionar, o CAV foi recompensado aos 48. João Marcos recebeu na esquerda driblou e levantou na área, Alvinho dominou e cotou de canhota no canto direito de Mota para empatar: 2 a 2.