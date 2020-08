Amanhã será realizada a última rodada da primeira fase da A2; a Alvinegra precisa vencer e torcer por dois tropeços

publicado em 29/08/2020

A Votuporanguense volta a jogar amanhã pelo Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Amanhã ocorre a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 e o Clube Atlético Votuporanguense dá a sua última cartada para não ser rebaixado. O CAV, que joga em Santos, às 11h, precisa vencer bem a Portuguesa Santista e torcedor para derrotas de Red Bull Brasil e Penapolense.

Novamente quem comandará a Alvinegra na beira do gramado é o auxiliar técnico Rainer Oliveira – para resolver questões pessoas o técnico Júlio Sérgio foi liberado. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Rainer lembrou um pouco da partida contra o São Caetano, quando a Pantera começou muito bem, dominou a partida até por volta dos 35 minutos e criou chances. Criar oportunidades e não fazer tem sido uma tônica da temporada alvinegra. “Depois que sofremos os gols, mentalmente nós tivemos uma queda, então tivemos que fazer as trocar, buscar o resultado, mas as coisas acabaram não funcionando”, comentou.

Assim como todos, o auxiliar foi pego de surpresa como a saída repentina de Júlio. “Eu sou funcionário do clube e cumpro a função, então tive conversas com ele e com os demais membros da comissão e nós juntos fizemos o jogo”, explicou.

O agora treinador interino segue o discurso de todos dentro do CAV: acreditar. Segundo ele, o time trabalhou forte nesses poucos dias após o confronto contra o Azulão e fará de tudo para vencer a Lusinha amanhã. “A gente acredita e vai lutar até o final para manter essa equipe e a cidade na Série A2”, falou.

Rainer garantiu que vontade, assim como sempre ocorreu, não faltará no duelo contra a Portuguesa Santista. “Desde o início sempre houve vontade, entrega. Erros e acertos acontecem em qualquer setor da vida, e no futebol não é diferente, então nós erramos, nós acertamos, todos juntos aqui, mas nós acreditamos e luta não vai faltar”, concluiu.

Portuguesa Santista

Rodrigo Calchi

Rafael Ferro

João Gabriel

Gualberto

Matheus Leal

Diogo Lopes

Luis Felipe

Galego

Stefano

Rafael Assis

Wendell

Téc: Elder Campos

Votuporanguense

Edson Kölln

Genilson

J. Goiano

Luiz Eduardo

Cesinha

Caio César

Ricardinho

Watson

João Marcos

Misael

Alvinho

Téc: Rainer Oliveira

Data: amanhã (30/08)

Horário: 11h

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson Coelho e Luiz Alberto Nogueira